ATP Finals: Novak Djokovic lässt auch Cameron Norrie keine Chance

Novak Djokovic blieb auch im dritten Gruppenspiel gegen Cameron Norrie ohne Satzverlust. Der Weltranglistenerste schlug den Briten mit 6:2 und 6:1.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.11.2021, 22:25 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic durfte auch gegen Cameron Norrie jubeln

Novak Djokovic agiert bei den ATP Finals weiterhin in Turin in bestechender Form: Der Weltranglistenerste, der bereits vor Matchbeginn gegen Cameron Norrie als Sieger der grünen Gruppe festgestanden war, schlug den Briten am Freitagabend mit 6:2 und 6:1.

Von Beginn an ließ Djokovic dem Ersatzmann von Stefanos Tsitsipas keine Chance. Nach nur 66 Minuten verwandelte der 20-fache Grand-Slam-Sieger seinen dritten Matchball und sicherte sich somit 200 weitere Punkte für die Weltrangliste.

Im Halbfinale trifft Djokovic am Samstag um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev. Das bis dato letzte Duell entschied der Serbe im Halbfinale der US Open in fünf Sätzen für sich.

Das Einzel-Tableau in Turin