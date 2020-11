ATP Finals: Peers und Venus qualifiziert, kann Melzer heute nachlegen?

Sechs von acht Teams stehen für die Teilnahme an den ATP Finals 2020 fest. Österreichs Doppel-Legende Jürgen Melzer könnte heute einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für das Jahresendturnier machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 08:53 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin schlagen heute in Paris auf

John Peers und Michael Venus haben am Donnerstag mit ihrem Erfolg gegen Austin Krajicek und Franko Skugor beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris einen Platz für die ATP Finals in London gebucht. Damit stehen sechs Paare fest, neben Peers/Venus sind dies Rajeev Ram und Joe Salisbury, Mate Pavic und Bruno Soares, die zweimaligen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies, Marcel Granollers und Horacio Zeballos und schließlich Wesley Koolhof mit Nikola Mektic. Letzterer hatte auch schon an der Seite von Alexander Peya die Qualifikation für London geschafft.

Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin liegen im Race derzeit auf Rang neun, würden also als Ersatzpaar in die O2 Arena anreisen. Das allerdings ist nicht der Anspruch der beiden, es sollte schon ein Fixplatz im elitären Feld werden. Und die Chancen darauf stehen nach dem Auftakterfolg gegen Marcus Daniell und Philipp Oswald nicht schlecht: Ein Sieg gegen Oliver Marach und Rohan Bopanna würde nämlich 360 Punkte für das Erreichen des Halbfinales bedeuten.

Damit würden Melzer und Roger-Vasselin in derJahreswertung Jamie Murray und Neal Skupski überholen, die im Achtelfinale von Paris gegen Lukasz Kubot und Marcelo Melo verloren. Kubot/Melo liegen ebenfalls vor Melzer/Roger-Vasselin, müssen heute allerdings gegen die Titelverteidiger Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut ran.

Sollten Melzer und sein Partner heute Bopanna/Marach besiegen, käme es im Halbfinale zu einem Treffen mit einem der bereits qualifizierten Paare: entweder Koohlhof/Mektic oder Pavic/Soares.

Hier das Doppel-Tableau in Paris-Bercy

bercy