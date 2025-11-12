ATP Finals Turin: Arevalo/Pavic mit knappem Sieg über Harrison/King

In der Gruppe John McEnroe liefern sich zwei noch sieglose Doppel ein packendes Duell: Marcelo Arevalo und Mate Pavic setzen sich nach zwei Stunden gegen die US-Amerikaner Christian Harrison und Evan King durch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 20:20 Uhr

Vom ersten Ballwechsel an war klar: Hier wollte niemand kampflos die Chance auf das Halbfinale verpassen. Das argentinisch-kroatische Duo Marcelo Arevalo und Mate Pavic starteten mit druckvollem Service und unterhaltsamem Netzspiel, doch Harrison und King hielten vor allem mit mutigen Returns dagegen. Beide Teams verteidigten ihre Aufschlagspiele souverän, und so musste der erste Satz ins Tie-Break. Dort bewiesen Arevalo/Pavic die etwas größere Nervenstärke und sicherten sich den Durchgang knapp.

US-Boys schlagen zurück

Im zweiten Satz drehten die US-Amerikaner Christian Harrison und Evan King auf. Mit weiterhin aggressivem Returnspiel und viel Energie am Netz zwangen sie Arevalo und Pavic in ein erneut enges Tie-Break. Dieses ging diesmal besser für die US-Amerikaner aus. Die Partie blieb offen.

Thriller im Match-Tie-Break

Im entscheidenden dritten Satz kippte das Momentum mehrmals. Arevalo und Pavic wirkten nach vergebenen Chancen kurz verunsichert, doch Pavic stabilisierte mit seinem Aufschlag. Harrison und King erspielten sich zwei Matchbälle, die allerdings beide nervenstark abgewehrt wurden. Arevalo/Pavic verwandelten schließlich ihren zweiten Matchball zum 13:11 und feierten ihren ersten Sieg bei den heurigen Finals.

Alles offen am Freitag

Mit dem Erfolg wahren Arevalo und Pavic ihre kleine Hoffnung auf das Halbfinale, müssen am Freitag aber erneut liefern: gegen Harri Heliovaara und Henry Patten. Harrison und King treten gegen Joe Salisbury und Neal Skupski an, die bereits zwei Siege einstreichen konnten.

