ATP Florenz: Oscar Otte zieht ins Achtelfinale ein

Oscar Otte hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Florenz das Achtelfinale erreicht. Der deutsche Davis-Cup-Spieler gewann gegen Marton Fucsovics mit 3:6, 6:4 und 6.2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 15:19 Uhr

© Getty Images Oscar Otte ist in Florenz auf die Siegerstraße zurückgekehrt

Am Ende ging es dann doch recht hurtig in die Richtung von Oscar Otte, dieses Erstrunden-Match beim ATP-Tour-250-Event in Florenz. Otte hatte nach gewonnenem zweiten Satz Marton Fucsovics gleich wieder den Aufschlag abgenommen, das Break zum 5:2 besiegelte dann das Schicksal des Ungarn. Nach 102 Minuten Spielzeit durfte sich Otte zum 3:6, 6:4 und 6:2 gratulieren lassen, im Achtelfinale geht es nun gegen den an Position eins gesetzten Félix Auger-Aliassime.

Otte hat auf der ATP-Tour eine starke erste Saisonhälfte hingelegt, nach seinem Ausscheiden gegen Carlos Alcaraz in der dritten Runde von Wimbledon musste sich der Kölner aber einer Knie-Operation unterziehen. Der Erfolg gegen Fucsovics in Florenz war erst der zweite nach dem Comeback bei den US Open. Der erste Match-Sieg war Otte in Sofia gegen Dragos Nicolae Madaras gelungen. Bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg Mitte September hatte Otte das deutsche Team als Nummer eins angeführt, konnte aber keinen Punkt beitragen.

Deutschland qualifizierte sich dennoch für die Finalrunde in Malaga. Und trifft dort im Viertelfinale auf Kanada. Wohl mit Félix Auger-Aliassime als Spitzenspieler. Die Begegnung in Florenz könnte also schon einmal einen Vorgeschmack auf den davis Cup bringen.

