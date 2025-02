ATP führt Videobeweis bei allen 1000er-Turnieren ein

2025 wird bei allen neun ATP-Masters-1000-Turnieren der Videobeweis zum Einsatz kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 13:37 Uhr

© Getty Images Der Einsatz von Video-Reviews wird ausgeweitet

Im Fußball erhitzt der VAR auch einige Jahre nach seiner Einführung noch die Gemüter. Im Tennissport steht man dem Videobeweis deutlich offener gegenüber, was sich die ATP nun offenbar auch zu Nutze gemacht hat. Ohne großen Aufschrei gab die Spielervereinigung der Herren am Donnerstag bekannt, dass die sogenannte “Video-Review-Technologie" bereits ab diesem Jahr bei sämtlichen 1000er-Turnieren zum Einsatz kommen wird.

Demnach können sich die Regelhüter strittige Situationen umgehend auf dem Monitor am Schiedsrichterstuhl ansehen und danach Entscheidungen treffen. In der Vergangenheit kam der Videobeweis meist dann zum Einsatz, wenn unklar war, ob der Ball schon zweimal den Boden berührt hatte. Unter anderem können auch unzulässige Irritationen des Gegners (Hindrance) oder Netzberührungen überprüft werden.

Ihr Debüt feierte die “Video-Review-Technologie" auf der ATP-Tour im Jahr 2018 bei den NextGen Finals. Mittlerweile ist der Videobeweis auch auf Grand-Slam-Ebene angekommen, bei den diesjährigen Australian Open wurde er etwa bereits angewandt. Auf ATP-Masters-1000-Ebene wird es 2025 in Indian Wells zum ersten Mal so weit sein, das Turnier startet am 5. März.