ATP: Für 2023 fixiert - Masters-Turniere in Rom und Madrid zweiwöchig

Die bisher einzigen zwei ATP-Masters-1000-Turniere (Indian Wells und Miami) die über zwei Wochen ausgetragen wurden, bekommen ab 2023 mit Madrid und Rom Verstärkung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.04.2022, 08:34 Uhr

© Getty Images Ab 2023 wird in Rom wie auch in Madrid zwei Wochen lang Tennis gespielt

Angedacht war es schon länger, nun wurde es auch fixiert: Im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami wurden einige Neuerungen für die ATP-Tour-Saison 2023 verlautbart. Die Sandplatz-Masters-Turniere in Madrid und Rom werden auf das zweiwöchige Format umgestellt, dass sich bei den US-Hartplatz-Events in Indian Wells und Miami schon viele Jahre bewährt hat.

ATP hält an Turnieren in China fest

Somit startet die europäische Sandplatz-Saison im nächsten Jahr wie gewohnt mit dem Masters-Event in Monte Carlo, das bei der traditionell einwöchigen Austragungsart bleibt. Die Woche darauf folgen die Turniere in Barcelona, München und Belgrad, bevor dann vier Wochen lang die rote Asche in Madrid und Rom beackert wird. Ehe dann das Grand-Slam-Turnier in Paris folgt, wird noch eine ruhige Vorbereitungswoche mit der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Lyon eingestreut.

Eine weitere kleine Änderung betrifft das Hallen-Hartplatz-Event in Metz. Das 250er-Event, das bisher traditionell im Februar über die Bühne ging, wird in den Herbst verschoben und findet ab 2023 in der Woche nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy statt. Ungleich der WTA hält die ATP an den Turnieren in China fest - sollte es das Covid-19-Virus zulassen, wird sowohl in Chengdu, Zhuhai, Peking als auch in Shanghai gespielt werden.