ATP Gijon: Dominic Thiem - wie groß ist seine Titelchance?

Dominic Thiem steht nach seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Marcos Giron im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gijon. Die Chance auf den ersten richtig großen Erfolg nach dem Comeback ist groß.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 07:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat in Gijon bislang zweimal Grund zu jubeln gehabt

17 Titel hat Dominic Thiem in seiner herausragenden Karriere bislang gewonnen, den letzten 2019 in Wien. Knapp drei Jahre später stehen die Zeichen in Gijon auf Nummer 18 gar nicht mal so schlecht. Da wären zunächst einmal die ersten beiden Vorstellungen gegen Joao Sousa und Marcus Giron, die Anlass zur Hoffnung geben. Nach dem lockeren Aufgalopp gegen den Portugiesen wehrte sich Giron mit deutlich mehr Verve. Und hätte zu Beginn des zweiten Satzes auch noch ein bisschen unangenehmer werden können. Aber auch Thiem vergab in dieser Phase mehrere Chancen auf ein frühes Break. Und war nach dem Gewinn von Durchgang zwei unantastbar.

Nun darf Dominic Thiem am heutigen Donnerstag pausieren, vielleicht wirft er einen noch genaueren Blick auf das Tableau von Gijon. Und wird dabei feststellen, dass die Ausgangslage mindestens spannend ist. Denn mit Francisco Cerundolo könnte im Viertelfinale ein Mann warten, der in europäischen Hallen noch wenig Meriten aufzuweisen hat. Oder mit Manuel Guinard ein Qualifikant, der zum Auftakt von der Aufgabe Fabio Fogninis profitierte.

Thiem könnte in die Top 100 zurückkehren

Der größte Test würde wohl in der Vorschlussrunde warten: Dann nämlich, wenn es Turnierfavorit Andrey Rublev unter die letzten vier schafft. Rublev gibt auch in diesem Jahr wieder den Vielspieler, stand am Samstag noch im Halbfinale von Astana, wo er gegen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen verlor. Thiem und Rublev kennen und verstehen sich gut, im Sommer verbrachten die beiden ein paar gemeinsame Trainingstage in Spanien. Das war einige Wochen nach Thiems Comeback in Marbella - und dennoch genau zum richtigen Zeitpunkt, wie Dominic Thiem ein paar Tage danach in Kitzbühel anmerkte: Früher hätte es keinen Sinn ergeben, zu unscharf wäre das Visier bei seinen Schlägen noch gewesen.

Diese Probleme lösen sich mehr und mehr in Wohlgefallen auf. Mit einem Einzug in das Halbfinale könnte Thiem wieder die österreichische Nummer eins werden (abhängig allerdings vom Abschneiden von Jurij Rodionov in St. Tropez), ein Turniersieg in Gijon würde ihn sogar wieder unter die Top 100 bringen. Was das erklärte Ziel des US-Open-Champions von 2020 war. Und Thiem auch die Mühlen der Qualifikation für die Australian Open Anfang kommenden Jahres ersparen würde.

Allerdings: Sollte es wirklich zum Treffen mit Rublev kommen, müsste Thiem eine Serie stoppen. Denn die letzten drei Begegnungen hat der Russe für sich entscheiden können.

