ATP Gstaad: Dominic Thiem - "Die Bedingungen hier passen sehr gut zu meinem Spiel"

Dominic Thiem ist beim ATP-250-Turnier in Gstaad in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Österreicher fühlt sich in der Schweiz pudelwohl.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2023, 12:21 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem steht in Gstaad im Achtelfinale

Der 6:1 und 7:6 (4)-Auftakterfolg über Alexandre Muller in Gstaad markierte für Dominic Thiem den ersten Erfolg auf der ATP-Tour seit Ende April. Dementsprechend erleichtert zeigte sich der Niederösterreicher nach dem Sieg gegen den Weltranglisten-76. aus Frankreich. "Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg gegen einen großartigen Spieler", meinte der 29-Jährige im On-Court-Interview.

Im Achtelfinale trifft Thiem nun auf Hamad Medjedovic, dem er vor rund zwei Monaten im Halbfinale des Challenger-Turniers in Mauthausen mit 6:7 (3) und 2:6 unterlag. In der ersten Runde von Gstaad gelang dem 19-jährigen Serben beim 4:6, 6:1 und 6:4 über Zhizhen Zhang nun sein Premierensieg auf der ATP-Tour.

Thiem fühlt sich in Gstaad "wie zu Hause"

Dennoch stehen die Chancen gut, dass Thiem in Gstaad ins Viertelfinale vorstößt. Der US-Open-Sieger von 2020 fühlt sich in der Schweiz auch in diesem Jahr pudelwohl, wie er am Montag betonte. "Es ist immer toll, hier zu sein. Schon am Mittwoch, als ich ankam, fühlte ich mich hier wie zu Hause."

Überraschend ist es also nicht, dass Thiem in Gstaad im Laufe seiner Karriere stets zu überzeugen wusste. 2015 holte er im Berner Oberland den Titel, in der vergangenen Saison erreichte der Lichtenwörther immerhin das Halbfinale. Und legte dabei den Grundstein für eine solide zweite Jahreshälfte.

Machbarer Weg für Thiem

Ähnliches scheint auch 2023 möglich. Siegt Thiem gegen Medjedovic, würde er im Viertelfinale auf Yannick Hanfmann oder Daniel Altmaier treffen. Ebenfalls keine unmögliche Aufgabe, sollte der ehemalige Weltranglistendritte eine ähnlich solide Leistung wie gegen Muller zeigen.

Die Voraussetzungen dafür sind offenbar gegeben. "Hier ist wirklich alles großartig", erklärte Thiem auch mit Blick auf seine starken Ergebnisse in der Vergangenheit. Der Grund dafür liegt aus Sicht des 29-Jährige auf der Hand: "Die Bedingungen hier passen sehr gut zu meinem Spiel."

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad