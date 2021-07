ATP Gstaad: Novak und Hanfmann treffen in Runde eins aufeinander

Dennis Novak und Yannick Hanfmann sind beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad gegeneinander ausgelost worden. Dem Sieger winkt ein Rendezvous mit einem der Favoriten.

zuletzt bearbeitet: 18.07.2021, 15:40 Uhr

Dennis Novak trifft in Gstaad auf Yannick Hanfmann

Hanfmann kommt mit in guter Form in die Schweizer Berge: Zuletzt in Bastad erreichte der Deutsche in Bastad das Halbfinale, wo er gegen Federico Coria glatt verlor. Für Dennis Novak geht es auch darum, sich in der Höhenlage wieder zurechtzufinden - kommende Woche wird Österreichs Nummer zwei in Kitzbühel bei den Generali Open aufschlagen. Dort hatte Hanfmann im vergangenen Sommer das Endspiel erreicht. Wie auch 2017 in Gstaad.

Dem Sieger der Partie zwischen Hanfmann und Novak winkt ein Treffen mit Casper Ruud. Auch der Norweger konnte in der laufenden Turnierwoche überzeugen und holte sich in Bastad den Titel.

An Position eins ist in Gstaad der Kanadier Denis Shapovalov vor Roberto Bautista Agut gesetzt. Auch Ruud und Bautista Agut werden in Kitzbühel erwartet.

