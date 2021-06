ATP Halle: Alexander Zverev - Frustbewältigung auf Rasen

Alexander Zverev ist in Halle/Westfalen eingetroffen. Neben seiner Müdigkeit hat der Deutsche beim ATP-Tour-500-Turnier auch seinen Frust über die Fünf-Satz-Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas bei den French Open zu bewältigen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 08:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat in Halle schon zweimal das Endspiel erreicht

Von der Weltmetropole Paris ins beschauliche HalleWestfalen, von der roten Asche Roland Garros‘ auf den Centre Court-Rasen der OWL ARENA bei den 28. NOVENTI OPEN: Alexander Zverev will auch beim Titelkampf des ATP 500er-Rasenevents (12. bis 20. Juni) gern ein Wörtchen mitreden: „Die letzten Wochen waren anstrengend für mich, die Vorbereitungszeit für die Rasensaison ist jetzt kurz. Aber in Halle möchte ich wirklich gut und erfolgreich spielen“, sagt der 24-jährige Hamburger (ATP 6) bei seiner Ankunft am Samstagnachmittag in HalleWestfalen.

Zverev wurde dort von Turnierdirektor Ralf Weber begrüßt. „Wir freuen uns auf Saschas Auftritte hier. Er gehört ganz klar zu den Favoriten“, sagt Weber. Zverev war am Freitag in einem Fünf-Satz-Krimi unglücklich im Halbfinale der French Open gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 5) ausgeschieden. Dabei war Zverev von einem 0:2-Satzrückstand zurückgekommen, ließ zu Beginn des fünften Satzes drei Breakchancen aus. Und muss weiter auf seinen ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Zverev 2021 schon mit zwei Turniersiegen

Zverev tritt in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal beim ATP 500er-Topevent in Ostwestfalen an. 2016 und 2017 war er jeweils ins Finale eingezogen, war dann aber an Florian Mayer und Roger Federer gescheitert. 2019, bei seinem vorerst letzten Auftritt, erreichte der gebürtige Hamburger das Viertelfinale. Zverev hat in diesem Jahr bereits zwei Turniersiege auf seinem Konto verbuchen können - beim ATP 500-Wettbewerb in Acapulco und beim Masters-Treffen in Madrid. „Ich will auch auf Rasen konstant gute Form zeigen“, erklärt Deutschlands Nummer eins Zverev im Gespräch mit Turnierchef Weber.

Die Auslosung hat mit Dominik Koepfer eine interessante Konstellation für Zverev gebracht, der in der oberen Hälfte des Tableaus platziert ist. Verläuft das Turnier standesgemäß, bekommt es die deutsche Nummer eins im Halbfinale entweder mit Federer oder dem an Position eins gesetzten Daniil Medvedev zu tun. Ein Wiedersehen mit seinem Paris-Bezwinger Tsitsipas wäre erst im Endspiel möglich.

