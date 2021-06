ATP Halle: betway Match of the Day - Philipp Kohlschreiber vs. Andrey Rublev

Philipp Kohlschreiber konnte in HalleWestfalen bislang überzeugen. Im betway Match of the Day trifft die langjährige deutsche Nummer eins am Freitag im Viertelfinale auf Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 22:47 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber trifft zum zweiten Mal auf Andrey Rublev

Wenn Philipp Kohlschreiber in Spiellaune ist, dann bringt das immer noch alle glorreichen Facetten des Tennissports zum Vorschein. Kohlschreiber kann die Kugel mit heavy Spin über das Netz prügeln, beim nächsten Schlag schon einen messerscharfen Slice ansetzen, das gern genommene Stöppchen ergänzt das fast unerschöpfliche spielerische Portfolio des gebürtigen Augsburgers. Vor allem dann, wenn Kohlschreiber von seinen jeweiligen Gegnern die Zeit bekommt, sich zu justieren. Das war in HalleWestfalen bislang bei Jurij Rodionov und Corentin Moutet der Fall.

Andrey Rublev ist da ein anderes Kaliber. Der Russe spielt jeden Ball mit einer Verve, als gälte es, einen Geschwindigkeitsrekord nach dem anderen zu brechen. Rasen ist nun nicht das bevorzugte Geläuf von Rublev, der unstete Ballabsprung kommt seiner Spielidee nicht entgegen. Dennoch hat Rublev seinen Landsmann Karen Khachanov und den Australier Jordan Thompson geschlagen, beide Partien ohne Satzverlust über die Bühne gebracht.

Zweites Treffen zwischen Rublev und Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber dagegen fühlt sich auf Gras wohl. Ganz besonders auch in Halle. Hier hat „Kohli“ 2011 gewonnen, hier stand der mittlerweile 37-Jährige drei Jahre davor im Endspiel. Das letzte Championat Kohlschreibers datiert allerdings von 2017, in Kitzbühel gewann der damals seinen insgesamt achten Titel auf der ATP-Tour. Andrey Rublev dagegen hat in dieser Saison schon zugeschlagen, in Rotterdam in der Halle. Und also auch bei einem 500er-Event, von denen Rublev im vergangenen Jahr in Hamburg, St. Petersburg und Wien drei in Folge gewonnen hat.

Referenzgrößen gibt es so gut wie keine zwischen Rublev und Kohlschreiber, zumindest keine belastbaren. Das einzige Treffen hatte sich der deutsche Routinier geholt, 2017 auf Hamburger Sand. Die Buchmacher bei betway sehen Andrey Rublev jedenfalls als haushohen Favoriten: Während ein Sieg des Russen nur eine Quote von 1,25:1 bringt, kassiert man bei einem Sieg von Philipp Kohlschreiber das 3,90-fache des Einsatzes.

