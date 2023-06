ATP Halle: Jarry bezwingt Tsitsipas

Beim ATP 500-Turnier in Halle zeigte sich der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas auf Rasen noch nicht von seiner besten Seite und unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry (ATP 28) in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 18:53 Uhr

© Getty Images Nicolas Jarry bezwang Stefanos Tsitsipas zum zweiten Mal auf Rasen.

Während Stefanos Tsitsipas die letzte Partie gegen Nicolas Jarry in diesem Jahr auf Sand gewinnen konnte, ging die einzige Begegnung davor 2019 auf dem Rasen in s’Hertogenbosch an den Chilenen.

Im durchwegs ausgeglichenen ersten Satz, in dem keiner der beiden Spieler eine Break-Chance nutzen konnte, fiel die Entscheidung im Tie-Break. Bei Stand von 5:6 wehrte der 27-jährige Jarry einen Satzball ab und konnte seinerseits die zweite Möglichkeit zum Satzgewinn nutzen.

Zu Beginn des zweiten Akts das gleiche Bild – Beide Akteure hielten ihre Aufschlagspiele, wobei Tsitsipas Breakbälle abzuwehren hatte. Im elften Spiel erspielte sich Jarry ein schnelles 0:40, und nutzte die dritte Möglichkeit zum vorentscheidenden Break. Ohne Punktverlust servierte der chilenische Davis Cup-Spieler zum 7:6 (7), 7:5-Erfolg aus.

Im Viertelfinale trifft Jarry auf den Sieger der Begegnung Alexander Zverev gegen Denis Shapovalov.

Hier das Einzel-Tableau in Halle