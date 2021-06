ATP Halle: Philipp Kohlschreiber zieht ins Viertelfinale ein

Philipp Kohlschreiber hat als erster Spieler das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen erreicht. Kohlschreiber gewann gegen Corentin Moutet mit 6:4 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 13:16 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber in HalleWestfalen

Ein kurzes "Yes" am Netz besiegelte den starken Auftritt von Philipp Kohlschreiber am Mittwoch beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Der deutsche Veteran war noch einmal ans Netz vorgekommen, hatte gleich seinen ersten Matchball gegen Corentin Moutet verwertet, zog damit in das Viertelfinale des bestbesetzten Turniers in Deutschland ein. Nach dem sicher gewonnenen ersten Satz war Kohlschreiber auch in Durchgang zwei der bessere Spieler. Schaffte es aber nicht, seinem französischen gegner den Aufschlag abzunehmen. Moutet andererseits war mal wieder sehr mit sich selbst beschäftigt, mit dem Hawkeye und der Welt im allgemeinen unzufrieden. Kohlschreiber ließ sich auf die verbalen Scharmützel von Moutet nicht ein, blieb bis zum Ende konzentriert.

Seinen kommenden Gegner für Freitag konnte sich die langjährige deutsche Nummer eins gleich im Anschluss an sein eigenes Match ansehen: Andrey Rublev ging da als doch klarer Favorit in die Partie mit Jordan Thompson. Später am Mittwoch war noch das Match von Jan-Lennard Struff gegen Marcos Giron angesetzt, Alexander Zverev bestreitet sein Achtelfinal-Spiel gegen Ugo Humbert am Donnerstag.

Philipp Kohlschreiber präsentiert sich jedenfalls in HalleWestfalen von seiner besten Seite. Wie so oft in Deutschland. Die Spielfreude ist da, gegen Moutet konnte der gebürtige Augsburger sein ganzes Arsenal an spielerischen Waffen abfeuern: Slice, Spin, Stopp, Volley. Sollte es gegen Andrey Rublev gehen, erwartet Kohlschreiber aber eine schwerere Aufgabe. Denn der Russe, wiewohl kein Rasenspezialist, bietet ein deutlich höheres Tempo als Corentin Moutet an.

