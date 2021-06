ATP Halle: Roger Federer vs. Ilya Ivashka im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen auf Ilya Ivashka. Das Match gibt es ab ca. 14:00 Uhr in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 12:08 Uhr

© Getty Images Roger Federer trifft in Halle zum Auftakt auf Ilya Ivashka

Für Roger Federer steht mit der Rasensaison die wohl wichtigste Zeit des Jahres an. Seinen ersten Auftritt auf dem Grün wird der 20-fache Grand-Slam-Sieger in Halle gegen den Qualifikanten Ilya Ivashka absolvieren. Die beiden spielten auf der ATP-Tour bislang noch nicht gegeneinander.

Federer vs. Ivashka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Ilya Ivashka ist als drittes Match nach 11:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker..

Das Einzel-Tableau in Halle