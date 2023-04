ATP Halle: Sven Wortmann - „Wir wollen in Halle eine langfristige Partnerschaft“

Die Wortmann AG aus Hüllhorst, seit 2021 mit der Computermarke „TERRA“ Titelsponsor von Deutschlands bedeutendstem ATP 500er-Tennisevent, verlängerte jüngst die Namenspartnerschaft um ein weiteres Jahr bis 2024. Im Interview anlässlich der 30. Ausgabe der TERRA WORTMANN OPEN spricht Sven Wortmann (Aufsichtsrat Wortmann AG) über die Gründe für die Zusammenarbeit, die Bedeutung des Turniers für Kunden und Partner sowie Pläne für die Zukunft des Rasenevents.

Herr Wortmann, wie kam es zu Ihrem Engagement als Titelsponsor des ATP-Spitzenturniers in HalleWestfalen?

Wir kennen die Familie Weber schon sehr lange. Und wir kennen auch die spannende und faszinierende Geschichte des Turniers. Als sich die Möglichkeit bot, hier einzusteigen, haben wir das gern genutzt. Es ist für uns eine attraktive Chance, den Markennamen Terra noch stärker bekannt zu machen und weiter voran zu bringen.

Spielte auch der regionale Faktor eine Rolle, die Nähe Ihres Unternehmens zum Standort Halle?

Ganz sicher. Wir sehen unser Unternehmen traditionell auch in der Verantwortung, die Region mit sinnvollen und zukunftsweisenden Sponsoring-Engagements zu stärken. Unser Sponsoring hat mehrere Säulen: Wir sind lokal, regional und über das Tennis auch national und international engagiert.

Sie unterstützen die TERRA WORTMANN OPEN ja ohnehin schon länger…

Wortmann: Das ist richtig. Allerdings früher nicht so exponiert, wie das nun der Fall ist. Wir freuen uns einfach, ein so wichtiger Partner bei einer der spektakulärsten jährlichen Sportveranstaltungen überhaupt in Deutschland zu sein. In der Region Ostwestfalen-Lippe sind die Terra Wortmann Open zudem ein Event mit Leuchtturm-Charakter – buchstäblich herausragend in ihrer Bedeutung.

Merken Sie schon Auswirkungen Ihres vertieften Engagements?

Die Marke Terra hat in ihrer Bekanntheit noch einmal einen Sprung erlebt. Und wir sind sicher, dass sich dieser positive Trend in den nächsten Jahren auch fortsetzen wird.

Das Turnier wird ja in mehr als 100 Länder der Welt übertragen. Welche Märkte sind für Sie dabei besonders interessant?

Da steht Mitteleuropa in seiner Relevanz weit vorne. Weil es zentrale Absatzmärkte sind, weil wir dort auch Auslandsvertretungen etabliert haben. Frankreich, die Benelux-Staaten, die Schweiz, Österreich, Norditalien. Hinzu kommt Polen, unser östlicher Nachbar, dort haben wir auch eine Niederlassung. Wir spüren in Polen auch großes Interesse an dem Turnier, letztes Jahr gab es mit Hubert Hurkacz ja auch einen polnischen Champion. Ich denke, Polen wird auf Sicht ein interessanter Markt für das Turnier sein. Das ist einfach eine sportverrückte Nation.

Wie wichtig ist das Turnier für Wortmann bei der Kundenbindung und Anbahnung neuer Geschäftspartnerschaften?

Wir hatten im vergangenen Jahr schon täglich um die 150 Geschäftspartner vor Ort – und ich kann sagen: Für alle war es eine neue, teils überwältigende und faszinierende Erfahrung, auch für weitgereiste Leute aus globalen Firmen. Ein Tennistag in Halle ist noch einmal etwas ganz anderes als etwa der Besuch in einem Fußballstadion. Man hat Weltklassespiele über den ganzen Tag, dazu ein erstklassiges Entertainmentprogramm und einen super VIP-Bereich im Event Center. Das ist schon eins a in jeder Beziehung. Für uns ist Halle eines der wichtigsten Kundenevents im Jahr.

Sie sagten unlängst, dass viele Unternehmenspartner schon wieder auf den nächsten Turnierbesuch schauen?

Wir haben praktisch dauernd Anfragen, wie es beim kommenden Turnier aussieht mit Tickets. Da ist schon wieder eine riesige Vorfreude spürbar. Und ich denke, der 30. Turniergeburtstag mit dem Topprogramm wird da auch tolle Akzente setzen und ein fantastisches Besuchererlebnis schaffen. Wohlgemerkt: Für jeden Zuschauer, für jede Zuschauerin, für jede Familie, für jeden Klub, der mit seinen Mitgliedern nach Halle kommt.

Sie bemühen sich ja auch um ein Engagement von Unternehmen, die mit Wortmann geschäftlich verbunden sind.

Richtig. Und wenn Topadressen wie Microsoft, Intel und Toshiba nach dem vergangenen Jahr sagen: Wir bleiben dabei, wir machen vielleicht sogar noch mehr 2023, dann spricht das für die Terra Wortmann Open. Und auch für diese Unternehmen erwächst dann offenbar ein werblicher Erfolg aus ihrer Präsenz, sonst würden die nicht am Start bleiben.

Sie haben zuletzt interessante Tochterfirmen gegründet, Terra Sports, Terra e-Sports und Terra Gaming. Kann man da auch an Ihrem Stand auf dem Turniergelände aktiv werden?

Wir werden noch mehr Möglichkeiten für Gaming bei unserer Turnierpräsenz schaffen, speziell für eine jüngere Zielgruppe. Sicher wird auch der ein oder andere ATP-Profi vorbeischauen, die vertreiben sich ihre Zeit ja auch gerne mit Gaming. Im Übrigen gilt es zu unterscheiden zwischen den beiden Firmen. Terra Sports ist im Fitnessbereich engagiert, wir haben inzwischen 55 Studios mit dem Schwerpunkt auf elektrische Muskelstimulation (EMS) im Rheinland und Ruhrgebiet. Terra Esports und Terra Gaming wendet sich an die Gamerszene. Es wird ganz sicher attraktive Angebote während der Turnierwoche geben.

Gibt es Überlegungen, im Bereich Gaming selbst Turniere zu veranstalten?

Wir stehen erst am Anfang dieses Engagements. Aber eine e-Sports-Turnierserie unter der Marke Terra ist absolut das Ziel. Und da wäre es natürlich toll, irgendwann einmal einen Event auch in Halle zu haben, in der Arena und dem Event Center.

Sie haben den Vertrag als Titelsponsor zuletzt um ein Jahr bis 2024 verlängert. Zugleich betonten Sie die langfristige Perspektive des Engagements.

Wir schließen grundsätzlich diese Verträge für ein Jahr ab, auch bei anderen Sponsoringprojekten. Aber ich will es noch mal klar sagen: Wir wollen in Halle eine langfristige Partnerschaft, wir freuen uns darauf, das Turnier gemeinsam weiter nach vorne zu entwickeln.

Kommen eigentlich auch viele Wortmann-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter zum Turnier?

Absolut. Jeder im Unternehmen kann sich für die Turnierwoche eine Tageskarte wählen. Und dieses Angebot wird fleißig genutzt.