ATP Halle: Turnierpartner betway belohnt die Frühstarter

Ugo Humbert trifft im letzten Viertelfinale des Freitags beim ATP-Tour-500-Turnier in Halle auf Sebastian Korda. Turnierpartner betway für diese Partie ein besonderes Angebot: Wenn Euer Siegertipp den ersten Satz gewinnt, gibt es schon bares Geld. Unabhängig davon, wer das Match am Ende zieht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 11:35 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert trifft heute auf Sebastian Korda

Jetzt heißt es noch einmal schnell Statistiken wälzen: Sebastian Korda oder Ugo Humbert - wer von den beiden kommt in der Regel schneller aus den Startlöchern? Denn betway, der offizielle Wettpartner des traditionsreichen ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen, hat folgendes Special ausgelobt: "Du führst. Du gewinnst. 1. Satz gewinnt." Was heißt das? Ihr platziert eine Siegerwette im Match zwischen Korda und Humbert (angesetzt als vierte Partie nach 11 Uhr). Und sollte Euer "Sieg-Spieler" den ersten Satz gewinnen, ist Eure Wette ebenfalls schon gewonnen. Unabhängig davon, ob Euer Spieler letztlich als Sieger vom Court geht und in das Halbfinale einzieht.

Was gibt es dabei zu beachten?

Was ist der maximal qualifizierende Einsatz? Der maximal berücksichtigte Einsatz ist auf 20€ pro Kunde/in festgelegt. Bei Wetten, die mit einem Einsatz über 20€ platziert wurden, wird nur der Einsatzanteil von 20€ bei Abrechnung berücksichtigt. Wann erfolgt die Gutschrift? Wir versuchen die Gutschrift innerhalb von einer Stunde nach Spielende durchzuführen. Bitte beachte jedoch, dass die Gutschrift bis zu 24 Stunden dauern kann. Welche Wetten gelten für das Angebot? Einzelwetten auf den 'Sieger des Spiels'-Markt. Die erste platzierte Wette wird berücksichtigt.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Spielregeln findet Ihr hier.

Die beisherigen beiden Partien von Korda und Humbert in Halle geben übrigens wenig Aufschluss über einen möglichen Startvorteil: Der junge US-Amerikaner, Sohn des ehemaligen Australian-Open-Champions Petr Korda, hat zum Auftakt gegen Roberto Bautista-Agut in zwei Sätzen gewonnen, gegen Kei Nishikori allerdings den ersten Durchgang verloren. Bei Ugo Humbert war es umgekehrt: Gegen Sam Querrey gab es ein Comeback nach Satzrückstand, gegen Alexander Zverev holte der Franzose den ersten Akt in einem knappen Tiebreak. Ihr müsst also Eurem Bauchgefühl vertrauen!

Übrigens: Neukunden bekommen bei betway einen Einzahlungsbonus bis zu 100.- Euro. Einfach registrieren und loslegen.