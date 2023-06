ATP HalleWestfalen: Jannik Sinner muss gegen Alexander Bublik aufgeben

Alexander Bublik zieht nach Aufgabe von Jannik Sinner in das Halbfinale beim ATP-Turnier in Halle ein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 13:40 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner verließ den Court in halle frühzeitig

Der erste Satz startete ausgeglichen. Beide Spieler konnten ihre Aufschlagspiele problemlos durchbringen. Erst beim Stand von 4:3 gelang Bublik das erste Break des Tages auf dem Center Court in Halle. Sinner, der sich zwischendurch an den linken oberen Oberschenkel fasste, konnte jedoch anschließend das Re-Break erkämpfen, da Bublik erstmals Schwächen beim eigenen Service zeigte. Doch Bublik konnte seinen Gegner mit guten Returns erneut unter Druck setzen und den ersten Satz 7:5 sichern.

Im Anschluss verließ der Südtiroler den Court für eine Behandlungspause. Nach fast zehn Minuten versuchte es der beim Turnier an Position vier gesetzte Italiener nochmal. Jedoch war schnell erkennbar, dass vor allem im läuferischen Bereich eine klare Einschränkung vorhanden war. So musste Sinner nach den ersten beiden Spielen des zweiten Satzes, die beide an Bublik gingen, das Match aufgeben.

Bublik gegen Zverev oder Jarry

Für Jannik Sinner wird es nun ausschließlich darum gehen, die Teilnahme in Wimbledon nicht zu gefährdent. Alexander Bublik wird stattdessen am Samstag im Halbfinale auf Alexander Zverev oder Niolas Jarry um den Finaleinzug spielen. Für den aufschlagstarken Kasachen, der im letzten Jahr beim Rasenturnier in Newport das Finale erreicht hat, sind beiden Kontahenten sicherlich keine unlösbare Aufgabe.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen