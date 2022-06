ATP Halle/Westfalen: Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios fixieren Zweitrundenkracher

In der zweiten Runde des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 18:04 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft in der zweiten Runde auf Nick Kyrgios

Die Zuschauer in Halle/Westfalen dürfen sich auf ein packendes Zweitrundenduell zwischen Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios freuen: Beide nahmen am Dienstag ihre jeweilige Auftakthürde und fixierten somit das vierte direkte Duell. Im Head to Head führt Kyrgios mit 2:1, Tsitsipas' einziger Sieg datiert vom Laver Cup 2021.

Auch in Halle/Westfalen wird der Grieche nicht zwingend als Favorit in die Partie gehen, tat er sich gegen Erstrundengegner Benjamin Bonzi doch lange Zeit sehr schwer. Nach etwas weniger als zwei Stunden Spielzeit fixierte er jedoch den 7:6 (1), 1:6 und 6:3-Erfolg.

Kyrgios hatte hingegen deutlich weniger Probleme und besiegte den Deutschen Daniel Altmaier mit 6:3 und 7:5. Der Australier ließ dabei im gesamten Match keinen einzigen Breakball zu.

Schon vor Kyrgios hatte Felix Auger-Aliassime den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der Kanadier schlug Marcos Giron mit 6:3, 5:7 und 6:3. Hubert Hurkacz steht ebenfalls im Achtelfinale. Der an Position fünf gesetzte Pole behauptete sich gegen Maxime Cressy mit 6:4, 4:6 und 6:4 und trifft nun auf Titelverteidiger Ugo Humbert.

