ATP HalleWestfalen: Andrey Rublev schlägt Yannick Hanfmann in zwei Sätzen

Andrey Rublev ist beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen ins Viertelfinale eingezogen. Der 25-Jährige schlug Yannick Hanfmann in zwei Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 19:45 Uhr

© TERRA WORTMANN OPEN/Mathias Schulz Andrey Rublev schlug Yannick Hanfmann in zwei Sätzen

Nach Jan-Lennard Struff ist das ATP-500-Turnier in HalleWestfalen auch für Yannick Hanfmann beendet. Der Karlsruher verlor am Donnerstag mit 6:7 (6) und 3:6 gegen den an Nummer drei gesetzten Andrey Rublev. Der Russe trifft im Viertelfinale nun auf Titelverteidiger Hubert Hurkacz oder Tallon Griekspoor.

Die deutschen Hoffnungen in Halle ruhen somit auf Alexander Zverev. Der Hamburger, der sich seinen freien Tag am Donnerstag mit einer Partie Golf vertreiben wollte, greift am Freitag wieder ein und will gegen den Chilenen Nicolas Jarry ins Halbfinale einziehen. "Es wird kein einfaches Match werden, das ist klar", sagte der Olympiasieger, der bei vier Partien eine ausgeglichene Bilanz gegen den Weltranglisten-28. hat.

