ATP HalleWestfalen: Daniil Medvedev quält sich ins Viertelfinale

Daniil Medvedev ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen. Der Turnierfavorit hatte gegen Laslo Djerer aber mehr Mühe als erwartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 16:20 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in HalleWestfalen im Viertelfinale

Gilles Cervara, der Coach von Daniil Medvedev, war beim Stand von 4:1 im Tiebreak des zweiten Satzes für seinen Schützling Daniil Medvedev schon bereit, seinen Arbeitstag zu beenden. Zumal Medvedev auch noch zwei Aufschläge in petto hatte. Tatsächlich entschloss sich die Nummer eins von HalleWestfalen aber dazu, gegen Laslo Djere noch eine Ehrenrunde zu drehen. Und auch im dritten Satz machte es Medvedev nach 4:1-Führung noch einmal spannend. Denn Djere schaffte das Rebreak zum 3:4 - nur, um dann sofort wieder seinen Aufschlag abzugeben.

Am Ende stand aber ein 6:3, 6:7 (5) und 6:3 für Daniil Medvedev auf der Anzeigetafel. Was bedeutet, dass der Russe am Freitag im Viertelfinale steht und dort auf Roberto Bautista Agut treffen wird. Bautista Agut hatte sich parallel zu Medvedev gegen Brandon Nakashima mit 7:5 und 7:6 (2) behauptet.

Alexander Zverev wird erst im vierten Match des Tages auf dem Center Court in Halle sein Achtelfinale bestreiten. Zverev trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov.

