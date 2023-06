ATP HalleWestfalen: Gute Aussichten für Zverev nach dem Sieg gegen Thiem

Alexander Zverev kann nach seinem ungefährdeten Auftakterfolg gegen Dominic Thiem beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen optimistisch in die Zukunft schauen. Thiem dagegen hat viel Arbeit vor sich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 22:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Dienstag in HalleWestfalen

Es sei ein typisches Rasenmatch gewesen, erklärte Alexander Zverev also nach seinem Auftakterfolg gegen Dominic Thiem in HalleWestfalen. Was auch für das Gedächtnis von Zverev spricht: Denn zuletzt war er in einem Einzel vor knapp zwei Jahren auf Gras im Einsatz gewesen, in Wimbledon 2021, wo er unerklärlicherweise gegen Félix Auger-Aliassime verlor.

Der Sieg gegen Thiem lässt sich da schon leichter erklären: Zverev erzielte mehr direkte Punkte, ließ keinen einzigen Breakball zu. Und sparte sich auch Doppelfehler in kritischen Situationen. Was ihm nun ein Achtelfinaltreffen mit Denis Shapovalov einbringt (heute ab 17:30 Uhr live bei Eurosport und in unserem Liveticker). Gegen den zweiten prominenten Kanadier neben Auger-Aliassime hat Zverev auch eine unerklärliche Niederlage im Lebenslauf stehen: Bei den Australian Open 2022, wo nach dem Ausschluss von Novak Djokovic eigentlich alles angerichtet war für den damals als ATP-Weltmeister angereisten Deutschen.

Aktuell aber sieht es nicht schlecht aus für die mittlere Zukunft von Alexander Zverev. Denn mit dem Turnier in Halle beginnt jetzt ja die Erntezeit. Zverev hat bis zum Jahresende keine Punkte zu verteidigen, jeder Sieg schlägt sich positiv auf die Weltranglisten-Platzierung nieder. Und erhöht damit die Chancen, bei den Majors noch weiter vorne gesetzt zu sein.

Thiem und Zverev fast wie ein Sister Act zwischen Venus und Serena

Das war ja eigentlich auch das Ziel von Dominic Thiem gewesen Anfang dieses Jahres. In Roland Garros wolle er wieder zu den besten 32 Profis der Welt gehören, erklärte der 29-Jährige vor den Australian Open in Melbourne. Davon ist Thiem ziemlich weit entfernt - der Auftritt in Halle wird als Gradmesser aber nicht taugen. Die Rasensaison nimmt Thiem - anders als Zverev - so nebenbei mit. Vielleicht geht in Wimbledon ja was, vielleicht auch nicht. In der zweiten London-Woche hat sich Dominic Thiem ja erneut in Salzburg eingebucht.

Das zwölfte Treffen zwischen Zverev und Thiem hatte irgendwo etwas von manchem Sister Act zwischen Serena und Venus Williams. Man kennt und mag sich, will sich gegenseitig nicht weh tun - aber einer muss halt gewinnen. Das war dann Zverev, wenig überraschend. Thiems Coach, Benjamin Ebrahimzadeh, hat Mitte des zweiten Satzes einmal kurz den Finger an seine Stirn geführt. Nicht, um seinem Schützling den Vogel zu zeigen. Sondern um darauf hinzuweisen, dass der Matchplan eigentlich nicht schlecht gewesen wäre, hätte man diesen konsequent umgesetzt. Im ersten Ballwechsel streute Thiem gleich eine gehörige Dosis an Slice-Bällen ein, zu selten gelang es ihm aber insgesamt, Zverev aus der Balance zu bringen..

Alexander Zverev dagegen tat, was nötig war. Gegen seinen heutigen Gegner Denis Shapovalov hat er eine 4:3-Bilanz, nicht nur deshalb ist Zverev wohl leichter Favorit. Denn während der gebürtige Hamburger auf dem aufsteigenden Ast ist, spielt Shapovalov eine sehr durchwachsene Saison.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen