ATP HalleWestfalen live: Stefanos Tsitsipas vs. Nick Kyrgios im TV, Liveticker und Livestream

Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios treffen in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 21:10 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas spielen um einen Viertelfinalplatz in HalleWestfalen

Eigentlich treffen Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios erst zum zweiten Mal auf der regulären ATP-Tour aufeinander - das erste Match gab es 2019 in Washington und ging an Kyrgios. Daneben haben die beiden aber auch schon im Laver Cup 2021 in Boston (Sieger Tsitsipas) und ein jahr zuvor beim ATP Cup (Sieger Kyrgios) gegeneinander gespielt.

In der ersten Runde in HalleWestfalen konnte Kyrgios beim Zwei-Satz-Erfolg gegen Daniel Altmaier eher überzeugen. Tsitsipas musste gegen Benjamin Bonzi über die volle Distanz gehen.

Tsitsipas vs. Kyrgios - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen