ATP HalleWestfalen: Medvedev eröffnet gegen Goffin, Kyrgios gegen Lokalmatador

Die Auslosung für das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen hat ein paar interessante Matches gebracht. Für die Nummer eins, Daniil Medvedev, ebenso wie für einen Lokalmatador.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2022, 14:50 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios spielt in HalleWestfalen zum Auftakt gegen Daniel Altmaier

Derzeit ist Daniil Medvedev noch in ´s-Hertogenbosch beschäftigt, der Russe kostet die dreiwöchige Rasensaison 2022 voll aus. Denn Medvedev plant auch seinen Titel auf Mallorca zu verteidigen. Zwischen den beiden ATP-Tour-250-Events steht allerdings das 500er in HalleWestfalen an - und dort trifft Medvedev zum Auftakt gleich auf David Goffin. Keine einfache Sache.

In Runde zwei könnte es für Medvedev gegen Ilya Ivashka gehen, gegen den er eben erst in den Niederlanden gewonnen hat. Oder aber gegen Jan-Lennard Struff, der Daniil Medvedev im vergangenen Jahr in Halle aus dem Raster gekegelt hatte.

Altmaier eröffnet gegen Tsitsipas

Ein anderer Deutscher hat eine interessante Aufgabe zugelost bekommen: Daniel Altmaier spielt zum Auftakt gegen Nick Kyrgios. Der Sieger dieser Partie bekommt es entweder mit Stefanos Tsitsipas oder Benjamin Bonzi zu tun.

Weitere spannende Matches in Runde eins: Holger Rune trifft auf Pablo Carreno Busta, die beiden russischen Doppelpartner Karen Khachanov und Aslan Karatsev wurden gegeneinander ausgelost. Und Andrey Rublev muss gleich zu Beginn gegen den immer gefährlichen Nikoloz Basilashvili ran. Rublev hat es im vergangenen Jahr bis ins Endspiel geschafft, war dort allerdings Ugo Humbert unterlegen. Der französische Titelverteidiger startet gegen ein Qualifikanten.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen