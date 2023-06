ATP HalleWestfalen: Nick Kyrgios tritt nicht an

Nick Kyrgios (ATP 31) hat seine Teilnahme an den 30. TERRA WORTMANN OPEN am Montagmittag absagen müssen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 13:12 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird in Halle in diesem Jahr nicht aufschlagen

Der 28-jährige Australier leidet immer noch unter den Nachwirkungen einer komplizierten Knieverletzung, die ihn zuletzt für rund sieben Monate außer Gefecht gesetzt hatte. „Ich habe hier in Halle in den letzten Tagen alles probiert, aber dann musste ich doch die Entscheidung treffen, meinen Start abzusagen“, sagte Kyrgios. „Ich will, wenn ich spiele, eine Leistung bringen wie im vergangenen Jahr hier, als ich im Halbfinale stand. Aber das war einfach nicht möglich.“

Kyrgios hielt sich bereits seit einigen Tagen in HalleWestfalen auf, um sich auf den Start bei der Jubiläumsausgabe vorzubereiten. Doch im Trainingsbetrieb tauchten dann doch wieder die Verletzungsprobleme auf. „Ich weiß, dass es Nick sehr leid tut, nicht spielen zu können. Es ist ihm sehr bewusst, dass er hier eine Menge Fans hat“, erklärte Turnierdirektor Ralf Weber, „aber einen angeschlagenen Nick Kyrgios auf dem Platz zu sehen, macht auch keinen Sinn. Wir wünschen ihm für die nächsten Wochen und Monate alles Gute.“ Kyrgios hatte in der Vorwoche beim ATP-Turnier in Stuttgart sein erstes Match seit Oktober 2022 bestritten und dabei gegen den Chinesen Yibing Wu verloren.

Für Kyrgios rückt nun Aslan Karatsev ins Hauptfeld der TERRA WORTMANN OPEN nach. Er spielt in der ersten Runde gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP 39).