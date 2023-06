ATP HalleWestfalen: Sinner nach Sieg gegen Gasquet nun gegen Sonego

Jannik Sinner ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Richard Gasquet in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen. Dort geht es für Sinner nun gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 14:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner steht in Halle im Achtelfinale

Guter Einstand für Jannik Sinner beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Der an Position vier gesetzte Südtiroler gewann gegen Altmeister Richard Gasquet mit 6.3, 5:7 und 6:2. Gasquet hatte erst vergangene Woche in Stuttgart Stefanos Tsitsipas aus dem Tableau geworfen.

Nächster Gegner von Sinner wird Lorenzo Sonego sein, der sich gegen Lucky Loser Aslan Karatsev ebenfalls in drei Sätzen begahupten konnte.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Roberto Bautista Agut. Der Spanier hätte eigentlich gegen Daniel Altmaier spielen sollen. Altmaier musste wegen einer Verletzung allerdings zurückziehen. So musste "RBA" gegen Andrea Vavassori ran und gewann sicher mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen