ATP HalleWestfalen: Stefanos Tsitsipas mit viel Mühe ins Achtelfinale

Stefanos Tsitsipas ist in HalleWestfalen an der nächsten Auftaktniederlage bei einem Rasenturnier in Deutschland vorbei geschrammt. Der Grieche gewann nach Rückstand gegen Gregoire Barrere noch mit 6:7 (6), 6:4 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 18:17 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hatte zum Auftakt in HalleWestfalen große Mühe

Das war ein hartes Stück Arbeit für Stefanos Tsitsipas! Der Grieche, der als Nummer zwei in das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen gestartet ist, lag gegen den Franzosen Gregoire Barrere schon mit Satz und Break zurück. Und gewann schließlich doch noch mit 6:7 (6), 6:4 und 7:6 (4). Damit vermied Tsitsipas die zweite Auftaktniederlage auf Rasen in Folge: Vergangene Woche in Stuttgart war er an Richard Gasquet gescheitert.

Nächster Gegner für Tsitsipas wird der Chilene Nicolas Jarry sein, der sich gegen Corentin Moutet sicher mit 6;3 und 7:5 behaupten konnte. Ebenfalls bereits im Achtelfinale steht Denis Shapovalov, der Lloyd Harris mit 7:6 (1) und 6:4 bezwang. Shapovalov wartet auf den Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev.

Zverev war am Montag schon im Doppel im Einsatz, verlor allerdings an der Seite von Andrey Rublev gegen die beiden US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow mit 3:6 und 4:6.

