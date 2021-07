tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Philipp Kohlschreiber vs. Filip Krajinovic im betway Match of the Day

Philipp Kohlschreiber fordert in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg Filip Krajinovic (ab 12:30 Uhr). Der deutsche Routinier geht keineswegs als Außenseiter in das betway Match of the Day gegen den an Position 6 gesetzten Serben.

Philipp Kohlschreiber trifft erstmals auf Filip Krajinovic

Matchpraxis sei der Schlüssel zu seinen jüngsten starken Auftritten. Das meinte Philipp Kohlschreiber nach seinem Erstrunden-Erfolg beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg gegen Jaume Munar. Das erste Anzeichen einer klaren Formsteigerung sei der Sieg gegen Fernando Verdasco bei den French Open gewesen, auch in Wimbledon lieferte der gebürtige Augsburger eine starke Leistung ab. Und unterlag dem späteren Halbfinalisten Denis Shapovalov dennoch in fünf Sätzen.

Bei Filip Krajinovic dagegen ist während der letzten Wochen ein wenig, ja, Sand im Getriebe. Das war auch beim Drei-Satz-Sieg des Serben am Dienstag gegen Daniel Altmaier gut zu beobachten. Der Deutsche spielte über zwei Durchgänge gut mit, im dritten verließen Altmaier dann die Kräfte. Und Krajinovic konnte seine ganze Routine ausspielen.

Erstes Treffen zwischen Kohlschreiber und Krajinovic

Wiewohl Krajinovic in der ATP-Weltrangliste als Nummer 44 weit vor Kohlschreiber liegt, so ist die Favoritenrolle keinesfalls eindeutig geklärt. Denn der 29-Jährige mit Wohnsitz in Belgrad hat seit seinem Viertelfinal-Einzug in Belgrad 1 lediglich ein Match gewonnen: gegen Maximilian Marterer in Roland Garros.

Philipp Kohlschreiber stand derweil in der dritten Runde der French Open und im Viertelfinale von HalleWestfalen. Erfahrungswerte gibt es für das betway Match of the Day in Hamburg keine: Trotz ihrer vielen Jahre auf der ATP-Tour haben sich Philipp Kohlschreiber und Filip Krajinovic noch kein einziges Wettkampfmatch geliefert. Dem Sieger des Premieren-Duells droht übrigens die größtmögliche Aufgabe am Rothenbaum: Es ginge wohl gegen Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas.

