ATP Hamburg: Ruud, Zverev und Struff dabei - Thiem in Umag

Traditionell kehrt die Tour direkt nach Wimbledon nochmal auf den europäischen Sandplatz zurück. Mit einer Woche Abstand zum Rasenklassiker starten die Hamburg European Open vom 22.07. bis zum 30.07.2023 am Rothenbaum.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 07:42 Uhr

© Getty Images Der Center Court am Rothenbaum ist im Juli wieder Schauplatz der Tenniselite.

Mit der Veröffentlichung der Meldeliste steht nun fest, welche Stars in diesem Jahr am Rothenbaum aufschlagen. Angeführt wird die Meldeliste des 500er-Events von Casper Ruud, der bereits 2017 seinen Einstand beim Turnier in der Hansestadt gab, damals jedoch noch in der Qualifikation an Rudolf Molleker scheiterte.

Mit dabei ist auch Vorjahressieger Lorenzo Musetti ins Turniergeschehen eingreifen, der im vergangenen Jahr Carlos Alcaraz im Finale knapp mit 6:4, 6:7(6), 6:4 bezwingen konnte uns seinen ersten Titel auf der ATP Tour gewann.

Aus deutscher Sicht sind Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier bereits fest im Hauptfeld dabei. Durch die Vergabe von Wildcards wird die Anzahl deutscher Teilnehmer sicherlich weiter ansteigen. Und vielleicht spielen sich ja auch weitere deutsche Spieler durch die Qualifikation in die erste Hauptrunde.

Thiem bevorzugt Turnier in Kroatien

Aus Österreich und der Schweiz fehlen zum jetzigen Zeitpunkt die Namen in der Meldeliste. Juri Rodionov steht auf Platz 17 der Nachrückerliste. Möglich, dass der Österreicher in der Qualifikation dabei sein wird. Dominic Thiem wird, wie auch Sebastian Ofner, nicht in Hamburg aufschlagen. Beide stehen in der Turnierwoche beim parallelen Event im Umag im Hauptfeld auf der Meldeliste. Dasselbe gilt für Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler, die ebenfalls das 250er-Turnier in Kroatien vorziehen.