ATP Hamburg: Titelverteidiger Musetti besteht beim Nachsitzen

Beim ATP 500-Turnier in Hamburg konnte Vorjahressieger Lorenzo Musetti das gestern abgebrochene Match gegen Jozef Kovalik noch drehen und zieht ins Viertelfinale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 15:58 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti benötigte zwei Tage, um gegen Jozef Kovalik Einzug ins Viertelfinale zu fixieren.

Hoffnung keimte bei Titelverteidiger Lorenzo Musetti auf, als der Italiener gestern mit einer deutlichen Führung im zweiten Satz in die Kabine ging, nachdem die Begegnung beim Stand von 6:3, 1:4 aus der Sicht des Slowaken Jozef Kovalik abgebrochen wurde.

Ab Mitte des ersten Durchgangs hatte gestern Kovalik dominiert und konnte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz sichern. Dann übernahm Musetti das Zepter und erspielte sich eine 4:1-Führung, ehe es zum Spielabbruch wegen Dunkelheit kommen sollte. Bei Wiederaufnahme knüpfte der 21-jährige Italiener nahtlos wieder an seine Leistung an und stellte den Satzausgleich her.

Im lange ausgeglichenen dritten Akt setzte Kovalik mit dem Break zum 4:3 das erste Ausrufezeichen, das Musetti postwendend korrigieren konnte. Mit zwei weiteren Games en suite besiegelte die Nr. 3 des Turniers den 3:6, 6:2, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden Spielzeit.

Im Viertelfinale trifft die Nr. 18 der Welt auf den Serben Laslo Djere, der sich gegen Guido Pella aus Argentinien mit 7:6 (2), 6:4 behaupten konnte.

