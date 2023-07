tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Zhang schlägt Altmaier, Titelverteidiger Musetti raus

Zhizhen Zhang und Laslo Djere haben sich am Freitag als erste Spieler für das Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 17:00 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Zhizhen Zhang am Hamburger Rothenbaum

Djere machte am Viertelfinal-Tag den Auftakt und setzte sich etwas überraschend gegen Titelverteidiger Lorenzo Musetti mit 7:5 und 6:3 durch. Musetti hatte sich im vergangenen Jahr in einem mitreißenden Finale gegen Carlos Alcaraz den Titel am Rothenbaum geholt.

Danach gewann Zhizhen Zhang gegen Daniel Altmaier mit 6:4 und 6:4. Zhang hatte schon davor mit Yannick Hanfmann einen Lokalmatador besiegt, gegen Altmaier kam der Chinese lediglich Mitte des zweiten Satzes etwas in Bedrängnis, als er im sechsten Spiel zunächst fünf Spielbälle vergab und dann eine Breakchance von Altmaier abwehren musste.

Damit bleibt Alexander Zverev die letzte Hoffnung auf einen deutschen Heimsieg beim traditionsreichen 500er-Turnier. Zverev trifft in seiner Geburtsstadt auf den Franzosen Luca van Assche. Das letzte Viertelfinale am heutigen Freitag bestreiten Turnierfavorit Casper Ruud und Arthur Fils.

