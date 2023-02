ATP: Hanfmann vergibt Sieg, auch Altmaier scheitert in Runde eins

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires eine Überraschung verpasst. In Delray Beach war Daniel Altmaier schon ein paar Stunden früher ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 23:14 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann hat in Buenos Aires beinahe eine Überraschung geschafft

Kein guter Tag für die deutschen Tennisprofis auf der ATP-Tour. Und vor allem Yannick Hanfmann wird sich ärgern: Denn Hanfmann stand nach überstandener Qualifikation beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires kurz vor dem Sieg gegen den an Position sechs gesetzten Francisco Cerundolo, konnte beim Stand von 5:4 im dritten satz aber das Match nicht zumachen. Und also nahm Cerundolo die unerwartete Einladung an, gewann mit 6:2, 4:6 und 7:5.

Beim 250er-Event in Delray Beach war ein paar Stunden zuvor Daniel Altmaier am Franzosen Adrian Mannarino gescheitert. Altmaier, der in Trier gegen die Schweiz sein Davis-Cup-Debüt gegeben hat, unterlag Mannarino mit 6:4, 3:6 und 4:6.

Und auch im Doppel in Rotterdam gab es eine Enttäuschung. Da verlor Andreas Mies an der seite von John Peers nämlich zum Auftakt gegen Grigor Dimitrov und Nicolas Mahut mit 3:6 und 3:6.