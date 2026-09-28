ATP Hangzhou: Andrey Rublev macht die 400 voll

Andrey Rublev hat beim ATP-250er-Turnier in Hangzhou das Finale erreicht - und dabei seinen 400. Tourerfolg gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 19:09 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev

Medvedev gewann gegen Roman Safiullin mit 7:5, 6:4.

Mit seinem Erfolg hat der Weltranglisten-24. Rublev auch einen besonderen Meilenstein erreicht: 400 Siege auf der Tour. Rublev steht damit auf Platz 9 unter den aktiven Spielern. Nach Novak Djokovic (1.177), Marin Cilic (610), Stan Wawrinka (589), Gael Monfils (588), Alexander Zverev (576), Grigor Dimitrov (486), Daniil Medvedev (456) und Kei Nishikori.

Beim parallel laufenden Turnier in Chengdu stehen Alexandro Davidovich Fokina und Hubert Hurkacz im Finale. Davidovich Fokina schlug Nikoloz Basilashvili mit 4:6, 6:4, 6:3, Hurkacz gewann gegen Denis Shapovalov mit 6:7 (8), 6:3, 6:3