ATP: Holger Rune stößt erstmals unter die Top Five vor

Mit der Niederlage von Casper Ruud gegen Alejandro Davidovich-Fokina in Toronto steht fest, dass Holger Rune am Montag erstmals unter den besten fünf Spielern der Welt geführt wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 06:33 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat den nächsten Meilenstein erreicht

Besonders überzeugend ist Holger Rune ja nicht in die großen Hartplatz-Turniere im Sommer 2023 gestartet. Beim ATP-Masters-1000-Event in Toronto setzte es gleich zum Auftakt eine Niederlage gegen Marcos Giron. Dennoch wird Rune ab Montag ein neues Karriere-Hoch erreichen. Und Casper Ruud als Nummer fünf der Welt ablösen. Der Norweger brachte nämlich das Kunststück zustande, gegen Alejandro Davidovich-Fokina ein 5:3- und 30:0-Führung im dritten Satz noch zu verschwenden. Damit wird Ruud hinter Rune zurückfallen.

Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht für den 20-jährigen Holger Rune. Hat aber (noch) keine Auswirkungen auf die Setzliste bei den US Open. Denn da spielt es letztlich keine Rolle, ob man an Position fünf, sechs, sieben oder acht gesetzt ist. In all diesen Fällen würde es im Viertelfinale gegen einen der vier Topgesetzten gehen. Drei davon möchte man wohl erst so spät als möglich erwischen: Titelverteidiger Carlos Alcaraz nämlich, dazu noch Novak Djokovic und Daniil Medvedev.

Spot Nummer vier allerdings steht noch zur Disposition: Denn Stefanos Tsitsipas hat in Cincinnati ein Finale und damit 600 Punkte zu verteidigen. Da wäre für die nachfolgenden Spieler mit einem starken Auftritt beim letzten großen Turnier vor dem letzten Major des Jahres noch etwas möglich. Auch für Holger Rune.