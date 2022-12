ATP: Holger Rune zum Newcomer der Jahres 2022 gekürt

Holger Rune, der das Tennisjahr 2022 an Position elf der ATP-Charts abgeschlossen hat, wurde zum Newcomer der Saison gekürt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Holger Rune mit der Siegertrophäe in Paris-Bercy

Überraschend kommt es ja nicht, dass sich die Juroren auf Holger Rune als besten Neuankömmling auf der ATP-Tour geeinigt haben. Wobei: Eigentlich war der Däne ja schon im vergangenen Jahr präsent, Runes Ranking litt trotz schon beachtlicher Erfolge aber unter den Regelungen, die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt wurden. Und so startete der Teenager das Jahr in Adelaide als Nummer 103 der Welt - und schaffte gleich Erstaunliches: denn Rune verlor bei beiden Ausgaben des Turniers gegen Corentin Moutet.

Es folgten drei weitere Erstrundenpleiten bei den Australian Open, in Cordoba und in Buenos Aires. Richtig verrückt wurde es Anfang April: Da gewann Holger Rune das ATP-Challenger-Turnier in Sanremo im Endspiel gegen Francesco Passaro und trat nur wenige Stunden später in Monte-Carlo in der Qualifikation gegen Radu Albot an. Und gewann.

Rune mit vier Finalteilnahmen in Folge

Zum ersten großen Highlight wurde dann das ATP-Tour-250-Event in München, bei dem Rune auf dem Weg zum Titel auch Alexander Zverev besiegte. In Roland Garros spielte sich der Youngster mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas bis ins Viertelfinale, bei den US Open reichte es immerhin bis in Runde drei.

Im Herbst legte Rune dann eine unglaubliche Serie von vier Finalteilnahmen in Folge hin: in Sofia (gegen Marc-Andrea Huesler) und Basel (gegen Félix Auger-Aliassime) setzte es Niederlagen, in Stockholm (gegen Stefanos Tsitsipas) und Paris-Bercy (gegen Novak Djokovic) folgten die Titel zwei und drei. Was Holger Rune dann sogar noch die Rolle des ersten Ersatzmannes für die ATP Finals in Turin einbrachte.

Von seiner Auszeichnung zeigte sich Rune begeistert: "Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe das ganze Jahr über sehr hart gearbeitet, um so gut als möglich abzuschneiden. Und es ist wirklcih nett zusehen, dass meine Kollegen für mich gestimmt haben. Ich kann kaum auf 2023 warten, hoffentlich wird das wieder ein großartiges Jahr für mich."