ATP Houston: Aus für Altmaier in Runde eins

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Houston in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 05:22 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier verliert Hängepartie in Houston.

Der 24-Jährige aus Kempen verlor sein Auftaktmatch gegen den Australier Max Purcell in Texas mit 4:6, 6:3, 3:6 und kommt in diesem Jahr weiter nicht in Schwung. Den ersten Satz hatte Altmaier bereits am Mittwoch verloren, die Partie war wegen Regens unterbrochen, am Donnerstag fortgesetzt und am Freitag finalisiert worden.

Letzter Deutscher beim Sandplatzturnier in Houston ist damit Qualifikant Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der in der zweiten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul trifft.

