ATP Houston: Frances Tiafoe holt den Heimsieg

Frances Tiafoe hat zum zweiten Mal in seiner Karriere ein ATP-Turnier gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich im Endspiel von Houston gegen Tomas Etcheverry mit 7:6 (1) und 7:6 (56 durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 07:18 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe hat zum zweiten Mal ein ATP-Turnier gewonnen

Die Turnier-Woche in Houston hatte mit dem Reegem arg zu kämpfen. Doch am Ende gab es aus der Sicht der US-amerikanischen Tennisfans doch noch ein Happy End. Denn Frances Tiafoe gewann das ATP-Tour-250-Turnier im Finale gegen Tomas Etcheberry mit 7:6 (1) und 7:6 (6). Wenige Stunden vor dem Endspiel mussten die beiden schon jeweils ihre Halbfinali bestreiten. Da hatte sich Tiafoe gegen Gijs Brouwers sicher mit 6:4 und 6:2 durchgesetzt, Etcheverry beendete den Lauf von Yannick Hanfmann mit 6:3 und 6:4.

Für Tiafoe war es erst das zweite Championat auf der ATP-Tour: Seinen esten Titel hatte er 2018 in Delray Beach geholt, also ebenfalls in heimischen Gefilden. Nach seinem Sieg sparte er nicht mit Komplimenten für seinen argentinischen Finalgegner: "Ich habe Dich nicht so gut gekannt, aber nach heute kenne ich Dich richtig gut. Es war ein absoluter Krieg und ein unglaubliches Finale. Ich hoffe, dass Ihr Fans es alle genosssen habt. Denn dasist es, worauf es ankommt."

Der Final-Sonntag war schon der zweite Turniertag in Folge, an dem die Spieler Doppelschichten schieben mussten. Und so schaffte es Tiafoe, mit Erfolgen gegen SteveJ ohnson, Jason Kubler und eben Brouwers und Etcheverry innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden endlich wieder als Turniersieger anzuschreiben. Zeit, diesen Triumph zu feiern, bleibt Frances Tiafoe nicht: er ist in Monte-Carlo an Position zwölf gesetzt, muss gleich zum Auftakt gegen den starken Tschechen Jiri Lehecka ran.

