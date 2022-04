ATP Houston: Isner schon wieder auf Titelkurs

John Isner könnte beim ATP-Tour-250-Turnier in Houston seinen dritten Titel in Folge holen, Diesmal aber im Einzel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 06:27 Uhr

© Getty Images John Isner hat in Houston schon einen Einzel-Titel geholt

John Isner hat in Houston diesmal auf ein Antreten im Paarlauf verzichtet. Was insofern schade ist, als dass der US-Amerikaner sich damit die Chance auf das sehr, sehr seltene „Sunshine Triple“ genommen hat. Isner holte nämlich zunächst mit Jack Sock den Titel in Indian Wells, gewann danach mit Hubert Hurkacz in Miami. In Houston nun, der offenen US-Sandplatz-Meisterschaft, steht Isner dagegen im Einzel in der Vorschlussrunde. Und das nach einem hart erkämpften Sieg gegen Frances Tiafoe.

Isner musste wie schon zum Auftakt gegen Steve Johnson über drei Sätze gehen, schlug Tiafoe mit 6:4, 2:6 und 6:3. Und trifft nun im Halbfinale auf jenen Mann, der die letzte Ausgabe des ATP-Tour-250-Turniers in Texas 2019 gewonnen hat: Cristian Garin. Der Chilene spielte mit Taylor Fritz sein Nenngeld fast drei Stunden aus, siegte schließlich mit 6:2, 6:7 (5) und 6:3.

Kyrgios kampflos weiter

Dass Isner in Houston ein Titelkandidat ist, hat der mittlerweile 36-Jährige bereits gezeigt: 2013 konnte er dort eines seiner insgesamt 16 Championate holen.

Die beiden anderen Viertelfinali verliefen dagegen vergleichsweise unspektakulär. Zunächst besiegte Reilly Opelka den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer mit 6:1 und 7:5. Und Nick Kyrgios kam sogar noch gemütlicher ins Halbfinale: Gegner Michael Mmoh konnte nämlich erst gar nicht antreten.

Hier das Einzel-Tableau in Houston