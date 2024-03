ATP Indian Wells: Medvedev sieht äußere Bedingungen als Faktor

Daniil Medvedev trifft am Samstag im Halbfinale des ATP Masters in Indian Wells auf Tommy Paul. Der Weltranglistenvierte erwartet kein leichtes Match.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 17:24 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft im Halbfinale von Indian Wells auf Holger Rune.

Nach der Endspielniederlage im letzten Jahr gegen Carlos Alcaraz steht Daniil Medvedev erneut kurz vor dem Einzug in das Finale von Indian Wells. Dafür fehlt nur noch ein Sieg, den der 28-Jährige gegen Tommy Paul erspielen muss. Gegen den 17. des ATP Rankings hat der ehemalige US-Open-Sieger eine positive Bilanz. Beide Duelle gingen an Medvedev, das letzte Duell im Herbst in Peking mit 6:2, 6:2 sogar deutlich.

Doch ein leichtes Match erwartet die ehemalieg Nummer eins der Welt keineswegs. "Tommy war lange rund um die Top10 platziert, er spielt sehr stark", sagte Medvedev zu seinem kommenden Gegner. Vor allem der Sieg gegen Casper Ruud im Viertelfinale beeindruckte nicht nur die Fans. Tommy Paul kann gegen Daniil Medvevdev auf Augenhöhe agieren, wenn die Form an diesem Tag passt.

Medvedev bsiher ohne Titel in Indian Wells

Ein Faktor könnten auch die äußerlichen Bedingungen sein. In seinem Viertelfinale gegen Holger Rune empfand Daniil Medvedev den Wind als klaren Faktor: "Im ersten Satz war es sehr windig, da ist es schwierig gut zu spielen." Trotzdem setzte sich am Ende der Favorit gegen den Dänen durch.

Dieselbe Favoritenrolle ist Medvedev auch gegen Tommy Paul sicher. Die zweite Finalteilnahme in Südkalifornien würde die erneute Chance auf den ersten Titel im Sunshine State bringen. Im Finale gegen jannik Sinner oder Carlos Alcaraz sollte der Gegenwind dann deutlich größer werden.

