ATP Indian Wells: Nick Kyrgios gegen Casper Ruud - Wiedersehen mit Brisanz

Nick Kyrgios und Casper Ruud verbindet - gelinde gesagt - keine große Freundschaft. Nun treffen die beiden beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells erneut aufeinander.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 08:01 Uhr

Nick Kyrgios trifft in Indian Wells auf Casper Ruud

Begonnen hat das angespannte Verhältnis zwischen dem Sandplatzspezialisten Casper Ruud und Bad Boy Nick Kyrgios wohl 2019. Dort leistete sich der Australier einen der bemerkenswertesten Ausraster in seiner bisherigen Laufbahn, zerstörte einen Stuhl und verabschiedete sich schließlich frühzeitig unter die Dusche. Ruud hingegen durfte sich per Disqualifikation Kyrgios´ über den Einzug in die nächste Runde freuen.

Damit sollte es freilich nicht getan sein, einige Wochen später kam Ruud erneut auf dieses Spiel zu sprechen - und rechtfertigte seinen Jubel trotz des wenig ruhmreichen Endes gegenüber diverser Medienportale: "Dass ich meinen Sieg gefeiert habe? Das war mir egal. Ich war froh, 90 Punkte und 50.000.- Dollar Preisgeld gewonnen zu haben, also warum sollte ich nicht feiern? Es ist sein Problem, dass er auf dem Court ein Idiot ist", sagte Ruud damals.

Kyrgios schmeckte diese Aussage einigermaßen wenig - und ließ über die sozialen Medien ausrichten: "Wenn du das nächste Mal etwas zu sagen hast, würde ich es begrüßen, wenn du es mir ins Gesicht sagen würdest, ich bin sicher, du würdest danach nicht mehr so viel reden. Bis dahin schaue ich lieber zu, wie die Farbe trocknet, als dir beim Tennisspielen zuzusehen", schrieb der Australier auf Twitter.

Auch im Vorjahr gab es einen kurzes Zwist der beiden, Kyrgios konterte hier auf die Frage des Norwegers, was denn sein liebstes Sandplatzturnier sei, mit "deine Mutter". Löschte diesen Untergriff aber recht zügig wieder. Balsam für die ohnedies bereits geschundene Beziehung der beiden dürfte dies jedoch keiner gewesen sein. Nun kommt es also zu einem Wiedersehen auf dem Platz: Kyrgios, in Indian Wells bislang in hervorragender Spiellaune, fordert die aktuelle Nummer acht der Tenniswelt, Casper Ruud.