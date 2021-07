ATP-Kalender: Puffer zwischen Indian Wells und Wien, Absagen für Peking und Tokio

Die ATP hat den Tour-Kalender für den Rest des Jahres 2021 bekanntgegeben. Die Veranstalter der Erste Bank Open in Wien dürfen mit einem starken Feld planen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2021, 18:04 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem und Roger Federer: Werden die Finalisten von 2019 auch in diesem Herbst in Indian Wells aufschlagen?

Die Verschiebung des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells in den Herbst 2021 hat bei den europäischen Turnier-Veranstaltern keine positiven Reaktionen ausgelöst. Stockholm ist im Kalender freiwillig nach hinten gerutscht, findet jetzt in der Woche nach dem 1000er in Paris-Bercy statt. Basel hat zum zweiten Mal in Folge gleich ganz den Stecker gezogen, es steht zu vermuten, dass Roger Federer seinen Abschied nicht bei seinem Heimturnier nehmen wird. Es sei denn, der Maestro spürt sich auch im kommenden Jahr noch.

Für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sieht der von der ATP veröffentlichte Terminkalender für den Herbst nun nicht übel aus. Zwischen dem Ende in Indian Wells und dem Turnierbeginn in Wien am 25. Oktober liegt eine ganze Woche, selbst die Finalisten beim großen Wüsten-Event in Kalifornien könnten sich noch gemütlich in die österreichische Bundeshauptstadt begeben. Was auch für Dominic Thiem gilt, der 2019 in Indian Wells gewonnen hat und als Titelverteidiger anreisen würde.

Bemerkenswert dabei: Indian Wells soll über einen Zeitraum von nur mehr acht Tagen ausgetragen werden, mit einem 56er- anstelle eines 96er-Rasters. Einige Spieler werden also die Reise in die USA gar nicht antreten wollen. Gestrichen wurden bereits jetzt die beiden 500er-Turniere in Peking und Tokio. Die Austragung des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai ist noch in Schwebe.