ATP Köln II: Diego Schwartzman schlägt Oscar Otte, Denis Shapovalov und Jan-Lennard Struff ausgeschieden

Während Diego Schwartzman gegen Oscar Otte seiner Favoritenrolle gerecht werden konnte, ist Denis Shapovalov in Köln überraschend an Gilles Simon gescheitert. Auch Jan-Lennard Struff musste die Segel streichen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2020, 22:05 Uhr

Diego Schwartzman steht beim ATP-Event von Köln souverän im Viertelfinale

Es hätte das Traumviertelfinale werden können: Denis Shapovalov gegen den italienischen Youngster Jannik Sinner. Der junge Südtiroler erledigte am Nachmittag in Köln seine Aufgabe mit Bravour, Shapovalov hingegen konnte es dem 18-Jährigen nicht gleichtun. In drei höchst unterschiedlichen Sätzen sollte sich Gilles Simon schließlich gegen den Kanadier durchsetzen.

Direkt nach Shapovalovs Ausscheiden begab sich ein weiterer Mitfavorit auf den Centre-Court, Diego Schwartzman sollte es mit dem Hausherren Oscar Otte zu tun bekommen. Der Argenitnier, der bei den French Open bis ins Halbfinale vorgedrungen war, gab sich gegen den Deutschen keine Blöße und schaffte mit einem 6:3 und 6:2-Erfolg den Sprung in die Runde der letzten Acht.

Struff scheitert an Nishioka

Auch der zweite deutsche Spieler, der am heutigen Donnerstag im Einsatz war, Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale gescheitert. Der Warsteiner unterlag dem Japaner Yoshihito Nishioka mit 6:2, 3:6, 6:7 (7). Damit ist aus deutscher Sicht nur noch der topgesetzte Alexander Zverev in der Lanxess-Arena im Rennen.

