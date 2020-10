ATP Köln II: Jannik Sinner startet beeindruckend, John Millman erspielt sich Duell mit Alexander Zverev

Jannik Sinner ist mit einem überzeugenden Sieg in das ATP-250-Turnier "Köln II" gestartet. Unterdessen kennt Alexander Zverev seinen Auftaktgegner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 21:41 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner feierte in Köln einen erfolgreichen Auftakt

Der erst 19-jährige Jannik Sinner ist seinem Ruf als Geheimfavorit beim Turnier in Köln zumindest in der ersten Runde gerecht geworden: Der Italiener, der ursprünglich gegen Hubert Hurkacz (Lebensmittelvergiftung) gespielt hätte, besiegte Lucky Loser James Duckworth nach 61 Minuten Spielzeit klar mit 6:1 und 6:2. "Ich habe mich großartig gefühlt, wenige unerzwungene Fehler gemacht und recht gut serviert", meinte der Weltranglisten-46. im Anschluss an die Partie.

In der zweiten Runde bekommt es Sinner am Donnerstag mit Pierre-Hugues Herbert zu tun. Der Franzose holte in seiner Erstrundenpartie gegen Tennys Sandgren einen Breakrückstand im dritten Satz auf und siegte mit 6:3, 3:6 und 6:3.

Zverev bekommt Unterstützung von Otte

Zudem fuhr am Dienstag auch Vorwochen-Halbfinalist Alejandro Davidoch Fokina einen deutlichen Zweisatzerfolg gegen Damir Dzumhur ein. Davidovich Fokinas Landsmann Fernando Verdasco erging es allerdings nicht ganz so gut - der 36-Jährige unterlag John Millman mit 4:6 und 2:6. Der Australier trifft am Mittwoch (nicht vor 18:00 Uhr MEZ) auf den topgesetzen Alexander Zverev.

Deutsche Unterstützung in der zweiten Runde erhält Zverev von Oscar Otte. Der Weltranglisten-141. besiegte den Österreicher Dennis Novak klar in zwei Sätzen.

Hier geht´s zum Draw von Köln II