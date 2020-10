ATP Köln: Murray verliert gegen Verdasco - kein Treffen mit Zverev

Andy Murray ist beim ersten von zwei ATP-Tour-250-Turnieren in Köln in Runde eins ausgeschieden. Der Brite unterlag Fernando Verdasco mit 4:6 und 4:6 und verpasste damit ein Treffen mit dem an Position eins gesetzten Alexander Zverev in Runde zwei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2020, 00:19 Uhr

© Getty Images Andy Murray ist in Köln 1 ausgeschieden

Späte Starts sind für Andy Murray keine Seltenheit. Dass er als drittes Match des zweiten Tages beim ATP-Tour-250-Turnier in Köln aber erst um kurz vor halb elf sein Match gegen Fernando Verdasco beginnen durfte, kam dann doch überraschend. Der Spanier machte in der 17. Begegnung der beiden Veteranen das Beste daraus. Und gewann nach etwas mehr als 100 Minuten Spielzeit mit 6:4 und 6:4. Für Verdasco war es erst der vierte Sieg gegen Murray, der im allerletzten Spiel noch einmal vier Breakchancen ungenutzt ließ. Fernando Verdasco beendete das Match mit einem Ass. Und machte damit ein Zweitrunden-Duell mit Turnierfavorit Alexander Zverev klar.

Am frühen Nachmittag hatte Daniel Altmaier auf dem Center Court in der Kölner Lanxess Arena gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz 6:3, 3:6 und 6:7 (5) verloren. Marin Cilic hatte im Anschluss mit Lucky Loser Marcus Giron alle Hände voll zu tun, gewann aber mit 6:2, 4:6 und 6:3. Etwas überraschend kam das glatte 6:0 und 6:3 von Gilles Simon gegen Marton Fucsovics, der bei den French Open noch groß aufgespielt und dort in Runde eins Daniil Medvedev geschlagen hatte.

Während am Dienstag noch bis zu 999 Fans in der Halle zugelassen waren, wird ab Mittwoch aufgrund einer neuen Verordnung der Kölner Stadtverwaltung ohne Zuschauer gespielt. Eigentlich wären 250 Tennisfans erlaubt, Turnierchef Edwin Weindorfer entschied sich allerdings gleich für die Nulllösung.

Hier das Einzel-Tableau in Köln