ATP: Körper und Tennis - Andy Murray ist mit beidem zufrieden

Der kampfstarke Brite Andy Murray fühlt sich in der aktuellen Saison deutlich wohler als noch im Vorjahr. Und er hat spezielle Ziele für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 20:38 Uhr

© Getty Images Andy Murray fühlt sich 2023 bisher sehr wohl

Andy Murray schreibt seit Beginn der Saison einige der besten Schlagzeilen im noch jungen Tennisjahr 2023. Marathon-Partien bei den Australian Open, unzählige abgewehrte Matchbälle beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Doha, Finalteilnahme inklusive. Der Schotte feuert kontinuierlich ein Feuerwerk an Kampfeslust ab, sobald er den Platz betritt. Dass dabei auch die Qualität seines Spiels Fahrt aufnimmt, ist praktisch eingepreist.

Der zweifache Wimbledon-Champion resümmiert in der britischen Tageszeitung "The Times" über die letzten Wochen dementsprechend positiv: "Ich weiß einfach, dass sich mein Spiel heute im Vergleich zum Vorjahr wie Tag und Nacht verhält." Großes Ziel des Briten ist in dieser Spielzeit ein erfolgreiches Major-Turnier im All Enfland Lawn Tennis & Croquet Club zu bestreiten: "Ich erwarte nicht, Roland Garros zu gewinnen, aber in Wimbledon habe ich sicherlich bessere Chancen auf einen guten Lauf."

Im Notfall 7 Matches über 5 Sätze machbar

Denn Murray sieht einen großen Vorteil beim heimischen Grand-Slam-Turnier: "Es gibt weniger Spieler, die gut auf Rasen spielen. Die meisten Jungs fühlen sich auf Hartplatz wohler, was wahrscheinlich meine Chancen erhöht. [..] Ich versuche jeden Tag das Beste daraus zu machen. Und wenn ich das tue, dann denke ich, dass mein Spiel in Wimbledon richtig, richtig gut wird."

Dass der Olympiasieger von London 2012 und Rio de Janeiro 2016 körperlich schon bessere Zeiten erlebt hat, daraus macht der 35-Jährige auch kein Geheimniss: "Ja, ich habe ein paar Wunden, und mein Körper ist nicht in Bestform, aber er hat die ersten Turniere des Jahres, die sehr anstrengend waren, sehr gut überstanden." Sein Körper könne im Notfall sieben Matches über fünf Sätze bestreiten: "Wenn alle Sechs-Stunden-Matches sind, dann wahrscheinlich nicht, aber normale Fünf-Satz-Matches, da würde ich damit umgehen können."