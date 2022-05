ATP Lyon: Cameon Norrie rettet sich gegen Holger Rune ins Finale

Der Brite Cameron Norrie steht nach einem erkämpften Dreisatz-Sieg gegen den jungen Dänen Holger Rune im Endspiel der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Lyon.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 19:26 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie steht in Lyon seinem zweiten Endspiel in dieser Saison

Gute zwei Stunden rackerten sich der topgesetzte Cameron Norrie und der dänische Jungspund Holger Rune um das zweite Endspielticket beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Lyon ab. Am Ende setzte sich der Brite mit 6:2, 5:7 und 6:4 durch und steht damit zum zweiten Mal hintereinander im Finale der Sandplatzveranstaltung im Osten Frankreichs. Im Vorjahr musste sich der 27-Jährige im Titelkampf dem Griechen Stefanos Tsitsipas in zwei Durchgängen geschlagen geben.

Zuvor hatte sich der ungesetzte Slowake Alex Molcan gegen den an vier gereihten Alex de Minaur aus Australien mit 7:6 (2), 6:2 durchgesetzt. Die beiden Finalisten sind bislang auf Tour-Ebene noch aufeinandergetroffen. Für den Neo-Schützling von Marian Vajda ist es die fünfte Endspielteilnahme seiner noch jungen Laufbahn - die zweite in der laufenden Saison nach Marrakesch Anfang April.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon.