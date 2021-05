ATP Lyon live: Jannik Sinner vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab ca. 18:00 Uhr live bei TennisTV.com und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 18:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Arthur Rinderknech

Sinner hat am Mittwoch in seinem Match gegen Aslan Karatsev große Kämpferqualitäten gezeigt, nach dem 0:6 im ersten Satz doch noch den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Rinderknech musste sich über zwei Tage mit Mikael Ymer quälen.

Sinner vs. Rinderknech - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jannik Sinner und gibt es ab ca. 18:00 Uhr live bei TennisTV.com

Hier das Einzel-Tableau in Lyon