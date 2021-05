ATP Lyon: Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti stürmen ins Halbfinale

Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti sind als erste Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon eingezogen. Musetti besiegte Aljaz Bedene ebenso in zwei Sätzen wie Tsitsipas Yoshihito Nishioka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 13:36 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Stefanos Tsitsipas lässt nicht locker

Diesmal ersparte sich Musetti das Drama der ersten beiden Matches. Da musste der italienische Teenager gegen Félix Auger-Aliassime wie auch gegen Sebastian Korda über die volle Distanz gehen. Im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon setzte sich Musetti gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit 6:3 und 7:6 (2) durch. Und erreichte damit zum zweiten Mal 2021 ein Halbfinale auf der Männer-Tour. Das erste gab es auf Hartplatz in Acapulco, wo sich Lorenzo Musetti über die Qualifikation bis ins Finalwochenende gespielt hatte.

Und wie schon in Acapulco heißt der Gegner in der Vorschlussrunde auch in Lyon Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gab sich gegen Yoshihito Nishioka keine Blöße, kam mit einer konzentrierten Leistung zu einem ungefährdeten 6:3 und 6:4. Tsitsipas strebt damit nach Marseille und Monte Carlo seinen dritten Turniersieg des Jahres an. In Acapulco hatte er sich zwar gegen Musetti glatt durchsetzen können, verlor aber das Endspiel gegen Alexander Zverev.

Wer aus der oberen Hälfte in die Runde der letzten vier kommt, ist offen - die Favoriten auf dem obersten Ast, Dominic Thiem und Jannik Sinner, mussten am Donnerstag bittere Niederlagen gegen Cameron Norrie und Arthur Rinderknech eeinstecken. Norrie und Rinderknech bestreiten am Freitag das verte Viertelfinale, davor spielt Lokalmatador Richard Gasquet gegen Karen Khachanov.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon