ATP Madrid: Stefanos Tsitsipas fightet sich gegen Baez ins Achtelfinale

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) hat beim Masters-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht - nach einem harten Kampf gegen Sebastian Baez.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 22:27 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Denn Tsitsipas hatte keinen guten Tag erwischt - im Gegensatz zum energischen Argentinier Baez, der alles auf dem Platz ließ. Am Ende aber triumphierte der Grieche, 7:5, 4:6 und 6:3 hieß es schließlich nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit.

Tsitsipas gelang das entscheidende Break beim 4:3, als Baez, ungewöhnlich an diesem Abend, unnötige Fehler einstreute. Zwei Breakchancen zum Rebreak wehrte Tsitsipas dann unter anderem aufschlagstark ab.

Er trifft nun auf Bernabe Zapata Miralles.

Tsitsipas mit 45 unforced Errors

31 Gewinnschläge und 45 Fehler ohne Not waren es bei Tsitsipas am Ende eines schwierigen Abends - der aber zeigte, dass Tsitsipas auch solche Matches gewinnen kann. Wie eng es war? Tsitsipas hatte letztlich nur einen Punkt mehr gewonnen als sein Gegner.

Ebenfalls am Abend erfolgreich: Neu-Sandplatz-Experte Taylor Fritz, der gegen Cristian Garin am Anfang stark startete, am Ende noch mal fighten musste, 6:1, 7:6 (4) hieß es am Ende. Er steht erstmals in der Runde der letzten 16 in Madrid.