ATP Mallorca Championships: Endet die Titelflaute von Stefanos Tsitsipas?

Stefanos Tsitsipas geht als Titelverteidiger in die Mallorca Championships. Der Titel eben dort 2022 war auch der bislang letzte des Griechen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 07:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Stefanos Tsitsipas beim Training auf Mallorca

Die Spielzeit 2023 läuft nicht schlecht für Stefanos Tsitsipas: Im Race, der Jahreswertung also, liegt der Grieche auf Position vier, in der ATP-Weltrangliste, die sich auf die vergangenen zwölf Monate bezieht, ist Tsitsipas Fünfter. Das kann sich sehen lassen - auch wenn die Ansprüche des mittlerweile 24-Jährigen stetig gewachsen sind.

Was allerdings fehlt in der aktuellen Saison, ist ein Turniersieg. Ja, Stefanos Tsitsipas hat seit seinem Triumph vor fast genau einem Jahr bei den Mallorca Championships keinen einzigen Titel mehr geholt. Das ist unter den zehn besten Spielern der Welt ein Alleinstellungsmerkmal, auf das Tsitsipas, der insgesamt bei neun Championaten hält, keinen Wert legt.

Schauen wir uns also einmal an, was die unmittelbaren Konkurrenten in den letzten zwölf Monaten geleistet haben …

ATP-Nr. Name Titel in den letzten 51 Wochen 1 Novak Djokovic Wimbledon, Tel Aviv, Astana, ATP Finals, Adelaide 1, Australian Open, Roland Garros 2 Carlos Alcaraz US Open, Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid 3 Daniil Medvedev Los Cabos, Wien, Rotterdam, Doha, Dubai, Miami, Rom 4 Casper Ruud Gstaad, Estoril 5 Stefanos Tsitsipas - 6 Holger Rune Stockholm, Paris-Bercy, München 7 Andrey Rublev Gijon, Monte-Carlo 8 Taylor Fritz Tokio, Delray Beach 9 Jannik Sinner Umag, Montpellier 10 Frances Tiafoe Houston, Stuttgart

Die Voraussetzungen, dass Stefanos Tsitsipas auf Mallorca wieder einmal feiern darf, sind indes nicht schlecht. Auch wenn er im Viertelfinale auf Richard Gasquet treffen könnte, gegen den er eben erst in Stuttgart verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau der Mallorca Championships