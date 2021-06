ATP Mallorca: Dominic Thiem - "Rasen macht eigentlich immer Spaß"

Dominic Thiem wird beim ATP-250-Event auf Mallorca sein erstes Rasenmatch seit zwei Jahren bestreiten. Die Vorfreude beim Weltranglistenfünften ist dementsprechend groß.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 08:53 Uhr

Dominic Thiem will in Mallorca auf die Erfolgsspur zurückkehren

Die vergangenen Wochen und Monate verliefen für Dominic Thiem nicht nach Wunsch: Nach soliden Leistungen in Madrid scheiterte der Österreicher in Rom und Lyon früh, der negative Höhepunkt folgte zum Abschluss der Sandplatzsaison in Form einer Erstrundenniederlage bei den French Open in Paris.

Ausgerechnet auf Rasen - jener Belag, auf dem sich Thiem für gewöhnlich am schwersten tut - soll nun der Turnaround gelingen. "Wenn die durchwachsene Sandplatzsaison was Gutes hat, dann, dass ich zumindest ein bisserl mehr Matches auf Rasen bekomme als in den letzten zwei Jahren", erklärte der 27-Jährige gegenüber der Kronen Zeitung vor dem Auftakt auf Mallorca.

Thiem eröffnet gegen Struff oder Mannarino

Die Bedingungen auf der Baleareninsel könnten laut Thiem kaum besser sein: "Ich habe ja schon zwei Tage in Kremsmünster trainiert, aber die Plätze hier sind in einem Topzustand. Rasen macht eigentlich immer Spaß." Weniger Spaß könnte indes die Auftaktpartie mit sich bringen, trifft der amtierende US-Open-Sieger doch auf den in Topform agierenden Jan-Lennard Struff oder Rasenspezialisten Adrian Mannarino.

Allzu beeindruckt zeigte sich der Österreicher von der Stärke des Feldes aber nicht: "Das ist eh bei jedem Turnier so. Die Dichte ist so hoch im Moment. Es war schon bevor Medvedev die Wildcard angenommen hat, richtig stark - und jetzt ist es mit der Nummer zwei der Welt noch viel stärker geworden. Es wird vom ersten Match an sehr schwierig."

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca